Аспиналл о Дю Плесси: Считаю его одним из самых умных бойцов в UFC

Временный чемпион UFC в тяжелом весе назвал обладателя титула в среднем дивизионеодним из самых умных бойцов лиги.

«Планы на игру, которые разрабатывают этот парень и его тренеры, абсолютно невероятны. Лично я считаю Дю Плесси одним из самых умных бойцов в UFC, и его команда, должно быть, тоже очень умна. Этот парень всегда находит способ победить. Он чрезвычайно силен физически. Он выглядит немного неряшливо, и я уверен, что мы все можем согласиться с этим. Но Дрикус компенсирует это своим духом, волей к победе и упорством. Если он не получит того, к чему стремится, он будет продолжать давить на своих противников, пока не получит этого. Он просто фантастически выглядел на UFC 305»

На прошедшем турнире в Австралии Дю Плесси провел первую защиту титула UFC в среднем весе, выиграв удушающим приемом в четвертом раунде у Исраэля Адесаньи.