Дэн Хукер выиграл раздельным решением у Матеуша Гамрота

Матеуш Гамрот Фото: globallookpress.com
К данному противостоянию он подходил в статусе 11-го номера рейтинга. Гамрот до боя располагался на пятой строчке в ростере легкой весовой категории.
Для Матеуша данное поражение стало первым за 4 поединка. Хукер, благодаря данному успеху, вышел на победную серию из трех побед кряду. Ранее он одолел по очкам Джэлина Тернера и удосрочил Клаудио Пуэллеса.
По окончании поединка с Гамротом Хукер заявил о желании подраться в претендентском бою. Также Дэн заинтересован в бою за титул BMF с Максом Холлоуэем.