Дэн Хукер выиграл раздельным решением у Матеуша Гамрота

Новозеландский боец легкого дивизиона UFCодержал победу раздельным решением судей надна турнире в Перте, в Австралии.

К данному противостоянию он подходил в статусе 11-го номера рейтинга. Гамрот до боя располагался на пятой строчке в ростере легкой весовой категории.

Для Матеуша данное поражение стало первым за 4 поединка. Хукер, благодаря данному успеху, вышел на победную серию из трех побед кряду. Ранее он одолел по очкам Джэлина Тернера и удосрочил Клаудио Пуэллеса.

По окончании поединка с Гамротом Хукер заявил о желании подраться в претендентском бою. Также Дэн заинтересован в бою за титул BMF с Максом Холлоуэем.