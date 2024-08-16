Туменов проведет защиту титула АСА 2 ноября против Вагаева

Альберт Туменов Фото: globallookpress.com
Их встреча станет главным событием вечера и пройдет в рамках финала Гран-при. С момента ухода из UFC в 2016 году Туменов никому не проигрывал в смешанных единоборствах.
После поражений сабмишнами от Леона Эдвардса и Гуннара Нельсона «Эйнштейн» одержал в ММА 9 побед подряд.
Последний бой Туменова состоялся на ACA 168 в декабре прошлого года, где он одолел Устармагомеда Гаджидаудова нокаутом в пятом раунде и завоевал титул чемпиона в полусреднем весе.
Его очередной оппонент Абубакар Вагаев подходит к данному противостоянию на серии из двух побед кряду.