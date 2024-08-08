Царукян готов подраться за временный титул в отсутствие Махачева

Первый номер рейтинга UFC в легком весесогласен провести бой за временный пояс, если не состоится его реванш с

Дагестанец, которому сейчас принадлежит чемпионский пояс в этом весе, получил травму руки и может не успеть восстановиться к концу года. Махачев в последнем поединке победил сабмишном Дастина Порье.

«Бриллиант» накануне предложил UFC устроить ему поединок против Царукяна за временный пояс. Арман ранее одолел единогласным решением судей Чарльза Оливейру.

На данный момент он идет на серии из четырех выигранных поединков кряду. У Порье 2 победы и 2 поражения за 4 предыдущих боя в UFC.