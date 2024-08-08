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    Царукян готов подраться за временный титул в отсутствие Махачева

    Бои ММА UFC Чарльз Оливейра Ислам Махачев Дастин Порье Арман Царукян
    Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян согласен провести бой за временный пояс, если не состоится его реванш с Исламом Махачевым.

    Арман Царукян (справа)
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    Арман Царукян (справа)

    Дагестанец, которому сейчас принадлежит чемпионский пояс в этом весе, получил травму руки и может не успеть восстановиться к концу года. Махачев в последнем поединке победил сабмишном Дастина Порье.

    «Бриллиант» накануне предложил UFC устроить ему поединок против Царукяна за временный пояс. Арман ранее одолел единогласным решением судей Чарльза Оливейру.

    На данный момент он идет на серии из четырех выигранных поединков кряду. У Порье 2 победы и 2 поражения за 4 предыдущих боя в UFC.

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