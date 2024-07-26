Жан Силва: Я нокаутирую Холлоуэя, Эммета и других топов в полулегком весе UFC

Новичок UFC уверен в досрочных победах над бывшим чемпионом полулегкого дивизионаи экс-претендентом на временный пояс

«Я нокаутирую многих людей в UFC. Давайте будем честны, исходя из того боя с Добером, нет бойца в полулегком весе, который мог бы победить меня. Бойцы в полулегком весе, которые только пришли в UFC, не примут этот бой. Они умны. Даже если они говорят, что примут бой, в глубине души они знают, что не примут его. Ветераны могут принять этот бой. Джош Эммет легко принял бы его. Возможно, в будущем Макс Холлоуэй согласился бы драться со мной, потому что он сильный, но я бы нокаутировал и его, и всех топов»

Силва в предыдущем поединке выиграл техническим нокаутом у Дрю Добера. Сейчас Жан идет в UFC на серии из трех досрочных побед.