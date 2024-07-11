Хельвани рассказал, с кем может подраться Масвидаль в боксе после проигрыша Диасу

Известный спортивный инсайдер рассказал , с кем может подраться на ринге бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе

«Я скажу вам вот что: при всем моем уважении, я бы предпочел увидеть Хорхе против KSI. На самом деле, поединок Хорхе Масвидаля против KSI действительно, интересен не только для меня, но и для фанатов. К тому же, 2 года назад такой вариант уже обсуждался»

Напомним, что Масвидаль свой дебютный поединок по правилам бокса проиграл Нейту Диасу решением большинства. Ранее в 2019 году Хорхе побеждал его в UFC техническим нокаутом.

Потенциальный соперник Масвидаля на ринге KSI — известный блогер Оладжиде Олатунджи, у которого есть лицензия профессионального боксера. Ранее он уже проводил поединок с братом Тайсона Фьюри, Томми Фьюри и уступил ему.