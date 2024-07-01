Ковингтон назвал победу Гэрри над Пейджем незаслуженной

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе не был впечатлен последней победойединогласным решением судей над

«Любой боец, имея рекорд 15-0, может драться с бездельниками. Даже Дана Уайт уже сказал, что он думает об этом выступлении. Он думал, что это была ничья. Он не думал, что должен был быть победитель. Мне жаль фанатов. У фанатов деньги. Гэрри дрался с 14-м номером рейтинга, и он едва сводил концы с концами. Я думаю, он проиграл этот бой. И это в очередной раз показывает, какой Гэрри бездарь. Этот парень абсолютное ничтожество, он бездельник, и у него нет причин говорить о чем-то грандиозном»

Колби Ковингтон сейчас занимает четвертое место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Ранее он по неизвестным причинам отказался драться с Иэном Гэрри.