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    Ковингтон назвал победу Гэрри над Пейджем незаслуженной

    Бои ММА UFC Колби Ковингтон
    Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон не был впечатлен последней победой Иэна Гэрри единогласным решением судей над Майклом Пейджем.

    Колби Ковингтон
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    Колби Ковингтон

    «Любой боец, имея рекорд 15-0, может драться с бездельниками. Даже Дана Уайт уже сказал, что он думает об этом выступлении. Он думал, что это была ничья. Он не думал, что должен был быть победитель. Мне жаль фанатов. У фанатов деньги. Гэрри дрался с 14-м номером рейтинга, и он едва сводил концы с концами. Я думаю, он проиграл этот бой. И это в очередной раз показывает, какой Гэрри бездарь. Этот парень абсолютное ничтожество, он бездельник, и у него нет причин говорить о чем-то грандиозном»

    Колби Ковингтон сейчас занимает четвертое место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. Ранее он по неизвестным причинам отказался драться с Иэном Гэрри.

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