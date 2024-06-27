Хэйни о Гарсии: Его следует дисквалифицировать пожизненно

Действующий чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC призвал навсегда отстранить своего недавнего соперникаот боев.

«Я не думаю, что в боксе должно быть жульничество. Если бы я чувствовал это, черт возьми, я бы сам себя жульничал. Если Гарсию поймали на жульничестве, то его следует дисквалифицировать пожизненно. Потому что мы буквально рискуем своей жизнью каждый раз, когда выходим на ринг, и видим, как на ринге убивают парней. Он, должно быть, что-то почувствовал, потому что за все свои бои он никогда не действовал так грязно, верно? Но против меня он это сделал. Это не совпадение»

20 апреля Хэйни проиграл Гарсии решением большинства. Однако позднее результат встречи был отменен, так как Райан провалил допинг-тест.