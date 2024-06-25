Оздемир хочет подраться против Хилла или Блаховича

Топовый боец полутяжелого дивизиона UFCзаинтересован в поединках с двумя бывшими чемпионами в их дивизионе.

Швейцарец рассчитывает в следующей встрече сразиться против Джамала Хилла и Яна Блаховича, которые на данный момент занимают третью и четвертую позиции в рейтинге.

Оба также в текущий период времени восстанавливаются после травм. Волкан является девятым номером в ростере весовой категории UFC до 93 кг. В последний раз он дрался 22 июня в Саудовской Аравии.

Тогда он нокаутировал в первом раунде Джонни Уокера. Сейчас у Оздемира серия из двух выигранных поединков кряду в UFC. Ранее он одолел сабмишном Богдана Гуськова.