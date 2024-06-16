Кормье: Макгрегор не тот, что в 2015-м, он уже не хочет драться

Экс-чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом дивизионах назвал истинную причину срыва боя

«Бен Аскрен сказал ... он думает, что для Конора Макгрегора все кончено. Он не верит, что мы когда-нибудь снова увидим бой Конора. Я пытался с ним не согласиться, но теперь это очень беспокоит меня. Я не знаю, что я думаю о его боевом будущем. Особенно зная, как выглядит его жизнь вне боев. Этот парень живет такой экстравагантной, веселой и наполненной приключениями жизнью. Макгрегор не тот, что в 2015-м. Я просто не уверен, что он хочет драться, особенно прямо сейчас»

Бой Макгрегора с Чендлером на UFC 303 в полусреднем весе сорвался из-за травмы ноги ирландца. Теперь их поединок переносится на неопределенный срок.