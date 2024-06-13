Соннен: Отмена главного боя на UFC 303 ознаменует уход Макгрегора из спорта

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в среднем и полутяжелом дивизионах убежден , что отмена боябудет означать конец карьеры Конора в ММА.

«Если Конор Макгрегор не появится на этом турнире, то я готов опровергнуть ваши надежды на то, что он все еще дерется, или он все еще в бизнесе, или он плохо себя чувствовал, или просто в UFC перенесут бой и он вместе с Чендлером подерется где-то в будущем. Если Макгрегор не появится 29 июня и не проведет бой с Майклом Чендлером в 170 фунтах, это все равно, что объявить об уходе Конора из спорта навсегда»

Накануне спортивный журналист Ариэль Хельвани во второй раз за неделю сообщил о возможной отмене поединка Макгрегора и Чендлера. Матчмейкеры UFC вновь ищут замену ирландскому бойцу на 29 июня.