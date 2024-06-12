Бенавидес: Я побью «Канело» и стану чемпионом в двух дивизионах

Временный чемпион мира по боксу во втором среднем дивизионе по версии WBC заявил , что побьет, а затем возьмет пояса в полутяжелом весе.

«Я действительно верю в глубине души, что это произойдет. Когда? Я не знаю, но мы на 100 процентов готовы провести бой с "Канело" и одержать эту победу. Я готов драться с кем угодно и победить кого угодно. Мой план — просто покорить полутяжелую весовую категорию и средний вес. Хочу стать чемпионом в двух дивизионах. Мне просто нужно многое доказать самому себе и всему миру. Я действительно хочу быть лучшим в своем поколении, и пока я этого не добьюсь, я собираюсь продолжать усердно работать»

Бенавидес ранее не потерпел ни единого поражения в карьере. Он первый номер рейтинга во втором среднем весе по версии WBC. Напомним, что Сауль Альварес («Канело») — абсолютный чемпион в данной категории.