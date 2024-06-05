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    У Стрикленда диагностирован перелом ноги после боя с Костой

    Бои ММА UFC Шон Стрикланд Пауло Коста
    Медицинская комиссия диагностировала у бывшего чемпиона UFC в среднем весе Шона Стрикленда перелом ноги по окончании поединка с Пауло Костой в Нью-Джерси в ночь с 1 на 2 июня.

    Шон Стрикленд
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    Шон Стрикленд

    Сейчас боец проходит очередное обследование, и если травма подтвердится, то «Тарзана» отстранят от участий в турнирах на неопределенный срок. На данный момент Стрикленд первый номер рейтинга средневесов.

    На прошедшем турнире UFC 303 экс-чемпион категории до 83,9 кг одержал победу в пятираундовом противостоянии над Пауло Костой раздельным решением судей.

    По окончании встречи Шон потребовал у руководства лиги реванш с нынешнем обладателем титула Дрикусом Дю Плесси, которому он уступил по очкам в январе этого года.

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