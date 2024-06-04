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    Хирн: Когда-то Уайлдер спас тяжелый дивизион, но сейчас он уже не тот

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Эдди Хирн Деонтей Уайлдер
    Спортивный промоутер Эдди Хирн призвал бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории по версии WBC Деонтея Уайлдера завершить профессиональную карьеру.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

    «Уайлдер просто уже не тот, честно говоря. Веры в него больше нет. Сейчас самое подходящее время для ухода. Деонтей не опускает рук, и именно это сделало его одним из самых страшных бойцов в мире. Но, увы, на данный момент он уже не тот боец, каким был. Люди возвращаются на ринг, но далекими от пика. Он был чемпионом мира. У него было много защит. Когда-то Уайлдер спас тяжелый дивизион. У него было не так много побед против парней элитного уровня. Но у него были отличные бои с Тайсоном Фьюри, так что его запомнят»

    Уайлдер в последнем поединке проиграл Чжану Чжилэю техническим нокаутом в пятом раунде. Для Деонтея это четвертое поражение при одной ничьей и 43-х победах на профессиональном ринге.

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