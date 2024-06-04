Хирн: Когда-то Уайлдер спас тяжелый дивизион, но сейчас он уже не тот

Спортивный промоутер призвал бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелой весовой категории по версии WBCзавершить профессиональную карьеру.

«Уайлдер просто уже не тот, честно говоря. Веры в него больше нет. Сейчас самое подходящее время для ухода. Деонтей не опускает рук, и именно это сделало его одним из самых страшных бойцов в мире. Но, увы, на данный момент он уже не тот боец, каким был. Люди возвращаются на ринг, но далекими от пика. Он был чемпионом мира. У него было много защит. Когда-то Уайлдер спас тяжелый дивизион. У него было не так много побед против парней элитного уровня. Но у него были отличные бои с Тайсоном Фьюри, так что его запомнят»

Уайлдер в последнем поединке проиграл Чжану Чжилэю техническим нокаутом в пятом раунде. Для Деонтея это четвертое поражение при одной ничьей и 43-х победах на профессиональном ринге.