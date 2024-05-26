ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Чехии Чехия разбила Швецию и вышла в финал, где сыграет со Швейцарией, которая сенсационно прошла Канаду
  • 15:58
    • Роберт Морено подписал контракт с «Сочи» на три года
  • 15:31
    • Стало известно, когда пройдут стыковые матчи между клубами РПЛ и Первой лиги
  • 15:25
    • Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
  • 15:17
    • «Шанхай» Слуцкого одержал очередную победу в чемпионате Китая
  • 15:07
    • Фабрицио Романо: Сафонов близок к переходу в «ПСЖ»
    Все новости спорта

    Хабиб Нурмагомедов: Махачев прикончит Порье во втором или третьем раунде

    Бои ММА UFC Сборная России Дастин Порье Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев
    Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на поединок с участием нынешнего обладателя титула в дивизионе Ислама Махачева и Дастина Порье.

    Ислам Махачев (справа)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ислам Махачев (справа)

    «Многие недооценивают Дастина. Я лично дрался с ним, провел с ним 3 раунда, и я хорошо знаю его сильные и слабые стороны. Мы усердно работаем над этими аспектами. Порье очень опытен. Он дрался во многих боях. Да, он проигрывал, но у него также много побед в UFC.

    Он опытный воин. К нему нельзя относиться легкомысленно. Мы очень уважаем Дастина, но 1 июня он наш соперник. У нас есть четко разработанный план боя, и я верю, что Ислам последует ему. Я надеюсь, что Ислам прикончит его во втором или третьем раунде»

    Бой Порье и Махачева станет главным событием вечера на UFC 303. Для Дастина это будет третий титульный поединок в карьере. «Бриллиант» ранее был временным чемпионом в легком весе UFC.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал ЧМ разочарует своей результативностью?
  • Чехия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Лидс» вернется в АПЛ!
  • «Лидс» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Завершит ли «Барселона» сезон победой?
  • «Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.13
  • Экспресс дня 26 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Чехия — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.32
  • Прогноз на матч Лидс — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Севилья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Аталанта — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Порту — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч Верона — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Эмполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Фортуна — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры