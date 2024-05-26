Хабиб Нурмагомедов: Махачев прикончит Порье во втором или третьем раунде

Бывший чемпион UFC в легком веседал прогноз на поединок с участием нынешнего обладателя титула в дивизионе

«Многие недооценивают Дастина. Я лично дрался с ним, провел с ним 3 раунда, и я хорошо знаю его сильные и слабые стороны. Мы усердно работаем над этими аспектами. Порье очень опытен. Он дрался во многих боях. Да, он проигрывал, но у него также много побед в UFC.

Он опытный воин. К нему нельзя относиться легкомысленно. Мы очень уважаем Дастина, но 1 июня он наш соперник. У нас есть четко разработанный план боя, и я верю, что Ислам последует ему. Я надеюсь, что Ислам прикончит его во втором или третьем раунде»

Бой Порье и Махачева станет главным событием вечера на UFC 303. Для Дастина это будет третий титульный поединок в карьере. «Бриллиант» ранее был временным чемпионом в легком весе UFC.