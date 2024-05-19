Кличко: Усик лучший боксер в истории, не понимаю, как Фьюри выстоял весь бой

, экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, удивлен тем, что продержался всю дистанцию против

«Это историческая победа. Можете ли вы представить, какое давление испытывал этот человек в последние недели и здесь, на этом ринге? Александр Усик доказал, что он лучший боксер в современной истории. Когда вы доводите бой до решения, вы не можете быть на 100 процентов уверены в победе. Но Александр Усик заслужил этот успех. Это был выдающийся поединок. Я удивлен, как Тайсон Фьюри смог продержаться после девятого раунда до конца боя, но он это сделал. Давайте отдадим ему должное за это»

Усик выиграл у Фьюри раздельным решением и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Напомним, что Владимир Кличко дрался с Тайсоном в 2015 году. Тогда Фьюри выиграл единогласным решением.