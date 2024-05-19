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    Кличко: Усик лучший боксер в истории, не понимаю, как Фьюри выстоял весь бой

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри братья Кличко Александр Усик
    Владимир Кличко, экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе, удивлен тем, что Тайсон Фьюри продержался всю дистанцию против Александра Усика.

    Александр Усик и Тайсон Фьюри
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    Александр Усик и Тайсон Фьюри

    «Это историческая победа. Можете ли вы представить, какое давление испытывал этот человек в последние недели и здесь, на этом ринге? Александр Усик доказал, что он лучший боксер в современной истории. Когда вы доводите бой до решения, вы не можете быть на 100 процентов уверены в победе. Но Александр Усик заслужил этот успех. Это был выдающийся поединок. Я удивлен, как Тайсон Фьюри смог продержаться после девятого раунда до конца боя, но он это сделал. Давайте отдадим ему должное за это»

    Усик выиграл у Фьюри раздельным решением и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Напомним, что Владимир Кличко дрался с Тайсоном в 2015 году. Тогда Фьюри выиграл единогласным решением.

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