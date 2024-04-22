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    Стерлинг: Я не хочу снова видеть Холлоуэя в полулегком весе

    Бои ММА UFC Алджамейн Стерлинг Макс Холлоуэй Джастин Гейджи
    Экс-обладатель чемпионского пояса в легчайшем дивизионе Алджамейн Стерлинг не хочет, чтобы Макс Холлоуэй после боя с Джастином Гейджи вернулся в полулегкий вес.

    Алджамейн Стерлинг
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    Алджамейн Стерлинг

    «Это был чистый удар справа в подбородок, и, блин, это был настолько красивый правый кроос, который попал точно в лузу. И, к сожалению, Гейджи пришлось съесть этот удар лицом. Такова уж эта игра. Фотографии этого момента останутся навека, это будут легендарные культовые фотографии. Я знаю, каково это — быть с человеком, падающим лицом вниз, так что это отстой, и надеюсь Гейджи сейчас в порядке. Я фанат обоих парней, и это было круто. А теперь, надеюсь, Макс, задержится еще на некоторое время в 155 фунтах! Я не хочу, чтобы Холлоуэй возвращался в полулегкий вес»

    Стерлинг недавно дебютировал в полулегком весе и одолел единогласным решением судей Кэлвина Каттара. Сейчас Алджамейн восьмой номер рейтинга дивизиона до 66 кг.

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