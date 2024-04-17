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    Усман заявил, что Гейджи проиграл бой на UFC 300 из-за тычка в глаз от Холлоуэя

    Бои ММА UFC Макс Холлоуэй Джастин Гейджи Камару Усман
    Экс-обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе Камару Усман считает, что тычок в глаз от Макса Холлоуэя поспособствовал поражению его одноклубника Джастина Гейджи.

    Камару Усман
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    Камару Усман

    «Там оставались считанные секунды, и Джастин получил удар в нос, который сыграл огромную, просто колоссальную роль в потенциальном развитии сценария боя. В таком случае ты не можешь дышать так, как тебе хочется. Вдобавок ко всему, вы должны были увидеть 2 тычка в глаз. Они были четкими, и судья в той ситуации не зафиксировал нарушение правил. И дело было не в том, что Макс сделал это намеренно или нет. Просто произошли те вещи, которые могли изменить исход боя»

    На турнире UFC 300 Холлоуэй на нокаутировал Гейджи в пятом раунде в рамках поединка легкого веса. По окончании боя Макс стал новым обладателем титула BMF.

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