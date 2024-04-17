Усман заявил, что Гейджи проиграл бой на UFC 300 из-за тычка в глаз от Холлоуэя

Экс-обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе считает , что тычок в глаз отпоспособствовал поражению его одноклубника

«Там оставались считанные секунды, и Джастин получил удар в нос, который сыграл огромную, просто колоссальную роль в потенциальном развитии сценария боя. В таком случае ты не можешь дышать так, как тебе хочется. Вдобавок ко всему, вы должны были увидеть 2 тычка в глаз. Они были четкими, и судья в той ситуации не зафиксировал нарушение правил. И дело было не в том, что Макс сделал это намеренно или нет. Просто произошли те вещи, которые могли изменить исход боя»

На турнире UFC 300 Холлоуэй на нокаутировал Гейджи в пятом раунде в рамках поединка легкого веса. По окончании боя Макс стал новым обладателем титула BMF.