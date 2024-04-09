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    Каттар о бое со Стерлингом: Я сделаю с ним тоже, что и О’Мэлли

    Бои ММА UFC Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг
    Американский боец ММА Кэлвин Каттар пообещал удосрочить своего соотечественника Алджамейна Стерлинга в их очном поединке на юбилейном турнире UFC 300.

    Алджамейн Стерлинг
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    Алджамейн Стерлинг

    «Многие люди сказали бы: Кэлвин, за полтора года простоя у тебя, должно быть, появилась ржавчина. И наверное, также считает и Стерлинг. Ты слишком много думаешь об этом "Алджо". Но кому какое дело? Люди говорят много неприятного. Что, действительно, будет иметь значение, так это наш бой. Я собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы все выглядело так, как в августе прошлого года, когда О’Мэлли вырубил Стерлинга. Я готов сделать тоже самое и хочу досрочно финишировать его»

    Поединок Стерлинга и Каттара состоится в предварительном карде турнира UFC 300. Для Алджмейна это будет дебютный бой в полулегкой весовой категории.

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