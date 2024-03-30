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    Брайан Мендоса рассказал, за счет чего Тим Цзю побьет Себастьяна Фундору

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Тим Цзю
    Недавний соперник Тима Цзю Брайан Мендоса объяснил, за счет чего австралийский боксер побьет в титульном поединке Себастьяна Фундору.

    Брайан Мендоса и Тим Цзю
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    Брайан Мендоса и Тим Цзю

    «Это захватывающий поединок с точки зрения стиля, но я считаю, что Цзю выиграет этот бой. Я думаю, Тим будет острым на контратаках и замедлит Фундору своими ударами по корпусу»

    Бой Фундоры и Цзю состоится 31 марта в Лас-Вегасе. На кону будут стоять титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO и временный пояс WBC.

    Тим подходит к данному поединку в статусе непобежденного бойца. Ранее он одолел единогласным решением судей Брайана Мендосу. Всего у Цзю 24 победы в 24-х боях на профессиональном ринге.

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