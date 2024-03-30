Брайан Мендоса рассказал, за счет чего Тим Цзю побьет Себастьяна Фундору

Недавний соперник Тима Цзю объяснил , за счет чего австралийский боксер побьет в титульном поединке

«Это захватывающий поединок с точки зрения стиля, но я считаю, что Цзю выиграет этот бой. Я думаю, Тим будет острым на контратаках и замедлит Фундору своими ударами по корпусу»

Бой Фундоры и Цзю состоится 31 марта в Лас-Вегасе. На кону будут стоять титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO и временный пояс WBC.

Тим подходит к данному поединку в статусе непобежденного бойца. Ранее он одолел единогласным решением судей Брайана Мендосу. Всего у Цзю 24 победы в 24-х боях на профессиональном ринге.