Бой Яна и Веры состоится не раньше осени из-за операции россиянина

Топовый российский боец легчайшей весовой категории UFCпроведет следующий поединок не раньше осени из-за травмы.

В команде «Беспощадного» сообщили, что на днях экс-чемпиону промоушена в категории до 61 кг сделают операцию. Характер травмы пока неизвестен. Ранее обсуждалось, что очередной бой Ян проведет против Марлона Веры.

Их противостояние может стать главным событием вечера одного из турниров UFC Fight Night. Петр Ян предыдущий поединок выиграл единогласным решением судей у Сонга Ядонга.

Россиянин занимает четвертую строчку в рейтинге легчайшего дивизиона UFC. «Чито» идет пятым в ростере. Последний бой он проиграл по очкам Шону О’Мэлли.