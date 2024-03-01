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    Порье может уйти из ММА после боя с Сен-Дини на UFC 299

    Бои ММА UFC Джастин Гейджи Дастин Порье
    Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье может завершить карьеру в ММА после поединка против Бенуа Сен-Дини на 299-м номером турнире в марте.

    Дастин Порье (слева)
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    Дастин Порье (слева)

    «Я провел в промоушене 29 боев. Этот поединок будет юбилейным, 30-м. Мне 35 лет. Я в таком возрасте, что каждый бой для меня, как последний»

    Порье является третьим номером в рейтинге легкого дивизиона UFC. К очередному бою он подходит после поражения нокаутом во втором раунде от Джастина Гейджи.

    Сен-Дини занимает 11-ю строчку в ростере категории до 70,3 кг. Бенуа идет на серии из пяти выигранных поединков кряду досрочно. В последнем бою он нокаутировал в первом раунде Мэтта Фреволу.

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