Порье может уйти из ММА после боя с Сен-Дини на UFC 299

Бывший временный чемпион UFC в легком весе может завершить карьеру в ММА после поединка противна 299-м номером турнире в марте.

«Я провел в промоушене 29 боев. Этот поединок будет юбилейным, 30-м. Мне 35 лет. Я в таком возрасте, что каждый бой для меня, как последний»

Порье является третьим номером в рейтинге легкого дивизиона UFC. К очередному бою он подходит после поражения нокаутом во втором раунде от Джастина Гейджи.

Сен-Дини занимает 11-ю строчку в ростере категории до 70,3 кг. Бенуа идет на серии из пяти выигранных поединков кряду досрочно. В последнем бою он нокаутировал в первом раунде Мэтта Фреволу.