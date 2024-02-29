Хэйни о Гарсии: У него есть только левый хук, он боец одного удара

Чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBC рассказал , что думает о своем следующем противнике, с которым подерется 20 апреля.

«Он был одним из лучших, когда мы были молоды. Я один из лучших, когда мы стали старше. Мир может видеть, насколько я лучше, как профессионал. У Гарсии есть только левый хук, он боец одного удара»

Девин Хэйни в предыдущем поединке одолел Реджиса Прогрейса и отобрал у него титул WBC. Американец в своей карьере одержал 31 победу и не потерпел ни единого поражения.

Гарсия подходит к бою с Хэйни после выигранного боя нокаутом у Оскара Дуарте. Райан на профессиональном ринге победил в 24-х поединках и уступил один раз Джервонте Дэвису нокаутом.