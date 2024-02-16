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    Кит Турман рассказал, за счет чего побьет Тима Цзю

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Тим Цзю
    Претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO Кит Турман поделился, за счет чего побьет обладателя пояса Тима Цзю.

    Тим Цзю (слева)
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    Тим Цзю (слева)

    «Я мог бы сказать, что стиль Цзю слишком простой. Но в то же время этот парень жесткий, выносливый, терпеливый и всегда хочет причинить тебе боль. В этом поединке я должен оставаться начеку и резко отвечать ему. Только так мне удастся уйти с ринга с победой»

    Поединок Тима Цзю и Кита Турмана состоится 30 марта на турнире в Лас-Вегасе. Американец в последний раз дрался 2 года назад против Маррио Барриоса.

    Тогда он выиграл единогласным решением судей. Всего на счету Кита 29 побед и одно поражение в карьере. У Тима Цзю 24 выигрыша в 24-х боях.

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