Кит Турман рассказал, за счет чего побьет Тима Цзю

Претендент на титул чемпиона мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO поделился , за счет чего побьет обладателя пояса

«Я мог бы сказать, что стиль Цзю слишком простой. Но в то же время этот парень жесткий, выносливый, терпеливый и всегда хочет причинить тебе боль. В этом поединке я должен оставаться начеку и резко отвечать ему. Только так мне удастся уйти с ринга с победой»

Поединок Тима Цзю и Кита Турмана состоится 30 марта на турнире в Лас-Вегасе. Американец в последний раз дрался 2 года назад против Маррио Барриоса.

Тогда он выиграл единогласным решением судей. Всего на счету Кита 29 побед и одно поражение в карьере. У Тима Цзю 24 выигрыша в 24-х боях.