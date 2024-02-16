Деметриус Джонсон: Адесанья может побить рекорд UFC по количеству защит

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весевысоко оценил шансывернуть себе титул в среднем дивизионе и побить рекорд по количеству защит.

«Если Адесанье поработать над давлением и клинчем, он вновь станет чемпионом в среднем весе и побьет мой рекорд по количеству защит титула. Контратаки Исраэля просто феноменальны»

Деметриус Джонсон является рекордсменом UFC по количеству защит титула. Ранее «могучий мышонок» в качестве чемпиона одержал 11 побед кряду.

Адесанья — экс-обладатель титула UFC в среднем весе. Новозеландец сумел 5 раз кряду защитить пояс. Исраэль потерял пояс в сентябре 2023 года после поражения по очкам от Шона Стрикленда.