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    Дана Уайт может объявить главный бой UFC 300 в выходные

    Бокс/ММА ММА UFC Леон Эдвардс Хамзат Чимаев Исраэль Адесанья Конор Макгрегор Майкл Чендлер Джон Джонс Дана Уайт 
    Глава UFC Дана Уайт сделал заявление по поводу главного боя на 300-м юбилейном турнире. По словам президента лиги, матчмейкеры могут анонсировать его уже в эти выходные.

    Дана Уайт
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    Дана Уайт

    Известно, что главное и со-главное событие утвердили еще в конце прошлой недели. Одним из вариантов является титульный поединок в полусреднем весе между Белалом Мухаммадом и Леоном Эдвардсом.

    Оба бойца уже дали свое согласие. Джон Джонс, Дрикус Дю Плесси и Хамзат Чимаев ранее заявили, что не будут драться в апреле по разным причинам.

    Также есть вероятность, что в главном бою на UFC 300 встретятся Конор Макгрегор и Майкл Чендлер. Ирландец ранее намекал о предварительной договоренности.

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