Дана Уайт может объявить главный бой UFC 300 в выходные

Глава UFCсделал заявление по поводу главного боя на 300-м юбилейном турнире. По словам президента лиги, матчмейкеры могут анонсировать его уже в эти выходные.

Известно, что главное и со-главное событие утвердили еще в конце прошлой недели. Одним из вариантов является титульный поединок в полусреднем весе между Белалом Мухаммадом и Леоном Эдвардсом.

Оба бойца уже дали свое согласие. Джон Джонс, Дрикус Дю Плесси и Хамзат Чимаев ранее заявили, что не будут драться в апреле по разным причинам.

Также есть вероятность, что в главном бою на UFC 300 встретятся Конор Макгрегор и Майкл Чендлер. Ирландец ранее намекал о предварительной договоренности.