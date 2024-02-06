ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Амур» в матче с «Сибирью»Убедительный отрезок СКА, упущенный шанс «Авангарда», важнейшие результаты «Амура»
  • 10:16
    • «Рейнджерс» выиграли у «Колорадо», «Айлендерс» победили «Торонто»
  • 00:55
    • Хет-трик Фодена принес победу «Манчестер Сити» над «Брентфордом»
  • 00:38
    • «Рома» не оставила шансов «Кальяри»
  • 01:02
    • «Райо Вальекано» уступил дома «Севилье»
    Все новости спорта

    Гэрри о Нилле: После нашего боя Джефф уйдет на пенсию

    Бокс/ММА ММА UFC Шавкат Рахмонов
    Непобежденный ирландский боец ММА Иэн Гэрри, выступающий в UFC, заявил, что отправит своего следующего соперника Джеффа Нила на пенсию.

    Иэн Гэрри
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иэн Гэрри

    «После нашего боя Джефф уйдет на пенсию. Гарантирую, что прикончу этого парня. Это будет мощный удар ногой в корпус. После такого он сам захочет завершить свою карьеру»

    Гэрри сейчас занимает десятую позицию в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. В своем предыдущем поединке ирландец одолел единогласным решением судей Нила Мэгни.

    Бой Иэна против Нила состоится на UFC 298. Джефф идет восьмым в ростере полусреднего дивизиона. К этой встрече он подходит после досрочного поражения от Шавката Рахмонова.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как в первом полуфинале Кубка Испании сыграет «Сосьедад»?
  • «Мальорка» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • Выйдет ли Южная Корея в финал Кубка Азии?
  • Иордания — Южная Корея. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Серия СКА без поражений никуда не исчезнет
  • «Авангард» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.84
  • Экспресс дня 6 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Иордания — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Авангард — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Сантос — Коринтианс
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Фейеноорд — АЗ Алкмаар
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Страсбург — Гавр
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры