Гэрри о Нилле: После нашего боя Джефф уйдет на пенсию

Иэн Гэрри Фото: globallookpress.com
«После нашего боя Джефф уйдет на пенсию. Гарантирую, что прикончу этого парня. Это будет мощный удар ногой в корпус. После такого он сам захочет завершить свою карьеру»
Гэрри сейчас занимает десятую позицию в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. В своем предыдущем поединке ирландец одолел единогласным решением судей Нила Мэгни.
Бой Иэна против Нила состоится на UFC 298. Джефф идет восьмым в ростере полусреднего дивизиона. К этой встрече он подходит после досрочного поражения от Шавката Рахмонова.