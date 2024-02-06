Гэрри о Нилле: После нашего боя Джефф уйдет на пенсию

Непобежденный ирландский боец ММА, выступающий в UFC, заявил , что отправит своего следующего соперникана пенсию.

«После нашего боя Джефф уйдет на пенсию. Гарантирую, что прикончу этого парня. Это будет мощный удар ногой в корпус. После такого он сам захочет завершить свою карьеру»

Гэрри сейчас занимает десятую позицию в рейтинге полусреднего дивизиона UFC. В своем предыдущем поединке ирландец одолел единогласным решением судей Нила Мэгни.

Бой Иэна против Нила состоится на UFC 298. Джефф идет восьмым в ростере полусреднего дивизиона. К этой встрече он подходит после досрочного поражения от Шавката Рахмонова.