Биспинг: Чимаев должен пройти Каннонира, чтобы получить титульник

Бывший чемпион UFC в среднем весе предложил руководству промоушена свестив поединке с

«В этом бою есть смысл. Чимаев должен пройти Каннонира, чтобы получить титульник. Но если Джаред сможет одержать победу, стать первым человеком, когда-либо выигравшим у Хамзата, то получит второй шанс подраться за пояс»

Каннонир занимает четвертую строчку в рейтинге среднего дивизиона UFC. Ранее он одолел единогласным решением судей Марвина Веттори.

Чимаев идет девятым в ростере этой категории. Ранее «Борз» победил по очкам бывшего чемпиона полусреднего дивизиона Камару Усмана в октябре прошлого года.