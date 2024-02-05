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    Биспинг: Чимаев должен пройти Каннонира, чтобы получить титульник

    Бокс/ММА ММА UFC Камару Усман Хамзат Чимаев Джаред Каннонир Марвин Веттори Майкл Биспинг
    Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг предложил руководству промоушена свести Хамзата Чимаева в поединке с Джаредом Каннониром.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

    «В этом бою есть смысл. Чимаев должен пройти Каннонира, чтобы получить титульник. Но если Джаред сможет одержать победу, стать первым человеком, когда-либо выигравшим у Хамзата, то получит второй шанс подраться за пояс»

    Каннонир занимает четвертую строчку в рейтинге среднего дивизиона UFC. Ранее он одолел единогласным решением судей Марвина Веттори.

    Чимаев идет девятым в ростере этой категории. Ранее «Борз» победил по очкам бывшего чемпиона полусреднего дивизиона Камару Усмана в октябре прошлого года.

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