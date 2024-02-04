Рики Хаттон: У Нганну хорошие шансы нокаутировать Джошуа

, бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях, высоко оценил вероятность досрочной победыв поединке с

«До сих пор возникает вопрос: были ли Фрэнсис лучше Тайсона или же Фьюри легкомысленно подошел к этому бою? В любом случае, у Энтони могут возникнуть проблемы. У Нганну хорошие шансы нокаутировать Джошуа»

Боксерский бой Нганну и Джошуа возглавит кард турнира в Саудовской Аравии 8 марта. Их встреча пройдет в формате десяти раундов.

В предыдущем поединке камерунец дрался с чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри. Фрэнсис отправил «цыганского короля» в нокдаун, но потерпел поражение раздельным решением судей.