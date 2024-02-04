ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бокс/ММА
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артур ВермеренУспешный «Атлетико», «МЮ» без новичков и растерявшие блеск саудиты. Победители и неудачники зимнего трансферного окна
  • 11:56
    • Большунов стал победителем масс-старта на этапе КР в Тюмени
  • 11:09
    • «Ростов» сообщил о трансфере египетского защитника Эль-Аскалани
    Все новости спорта

    Рики Хаттон: У Нганну хорошие шансы нокаутировать Джошуа

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO IBF Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Франсис Нганну
    Рики Хаттон, бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях, высоко оценил вероятность досрочной победы Фрэнсиса Нганну в поединке с Энтони Джошуа.

    Фрэнсис Нганну
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрэнсис Нганну

    «До сих пор возникает вопрос: были ли Фрэнсис лучше Тайсона или же Фьюри легкомысленно подошел к этому бою? В любом случае, у Энтони могут возникнуть проблемы. У Нганну хорошие шансы нокаутировать Джошуа»

    Боксерский бой Нганну и Джошуа возглавит кард турнира в Саудовской Аравии 8 марта. Их встреча пройдет в формате десяти раундов.

    В предыдущем поединке камерунец дрался с чемпионом мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри. Фрэнсис отправил «цыганского короля» в нокдаун, но потерпел поражение раздельным решением судей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» и «Ливерпуль» забьют друг другу и сыграют вничью?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Сможет ли «Манчестер Юнайтед» взять реванш у «Вест Хэма»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
  • Аллегри любит играть против серьезных соперников
  • «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  4.80
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА
    БоксММАВся лента
    Баскетбол Прочие Игры