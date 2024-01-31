Уиттакер не считает Косту опасным соперником

Бывший чемпион среднего дивизиона UFC сомневается в конкурентоспособности своего очередного соперника

«Все говорят о его габаритах и ударной мощи. Но когда Коста в последний раз кого-то нокаутировал? Он дрался с Люком Рокхолдом и лишь немного потряс его. Пауло не сумел выиграть досрочно»

Поединок Уиттакера с Костой запланирован на UFC 298. Роберт сейчас идет третьим в рейтинге среднего дивизиона. В предыдущем поединке он уступил нокаутом Дрикусу Дю Плесси.

Пауло Коста занимает шестую строчку в ростере. Бразилец в последнем своем бою победил единогласным решением судей бывшего чемпиона дивизиона Люка Рокхолда.