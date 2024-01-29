Райан Гарсия может подняться в дивизион Теренса Кроуфорда

Райан Гарсия Фото: globallookpress.com
«У Райана уже сейчас есть несколько вариантов для боя. Не стоит забывать и про потенциальный поединок против Девина Хэйни. Возможен даже бой в полусреднем весе»
Гарсия ранее был временным чемпионом мира в легком весе по версии WBC. Свой последний бой он проводил в категории до 63,5 кг против Оскара Дуарте, которого нокаутировал в восьмом раунде.
В полусреднем весе потенциальным оппонентом Райана является бывший абсолютный чемпион мира в двух дивизионах Теренс Кроуфорд. Сейчас в этом весе ему принадлежат 3 пояса.