Райан Гарсия может подняться в дивизион Теренса Кроуфорда

Легендарный американский боксер, бывший промоутер сообщил , что звездный боец может подняться в полусредний вес, где дерется

«У Райана уже сейчас есть несколько вариантов для боя. Не стоит забывать и про потенциальный поединок против Девина Хэйни. Возможен даже бой в полусреднем весе»

Гарсия ранее был временным чемпионом мира в легком весе по версии WBC. Свой последний бой он проводил в категории до 63,5 кг против Оскара Дуарте, которого нокаутировал в восьмом раунде.

В полусреднем весе потенциальным оппонентом Райана является бывший абсолютный чемпион мира в двух дивизионах Теренс Кроуфорд. Сейчас в этом весе ему принадлежат 3 пояса.