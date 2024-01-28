Пенья хочет третий бой с Нунес, если Аманда вернется в UFC

Бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе заявила о желании подраться св третий раз в случае, если бразильянка в этом году возобновит карьеру.

«Я жду ее возвращения с пенсии. Она ушла из-за того, что не хотела драться со мной еще раз. Но мы обязаны провести третий бой. Это будет первая трилогия в истории нашего дивизиона»

Первый бой Нунес и Пеньи состоялся в декабре 2021 года. Тогда Джулиана выиграла удушающим приемом во втором раунде и стала новой чемпионкой UFC в женском легчайшем дивизионе.

В ответной встрече летом 2022-го Аманда одолела Джулиану единогласным решением судей, после чего завершила карьеру. Накануне Нунес заявила, что может вернуться в UFC в этом году.