Пенья хочет третий бой с Нунес, если Аманда вернется в UFC

Джулиана Пенья Фото: globallookpress.com
«Я жду ее возвращения с пенсии. Она ушла из-за того, что не хотела драться со мной еще раз. Но мы обязаны провести третий бой. Это будет первая трилогия в истории нашего дивизиона»
Первый бой Нунес и Пеньи состоялся в декабре 2021 года. Тогда Джулиана выиграла удушающим приемом во втором раунде и стала новой чемпионкой UFC в женском легчайшем дивизионе.
В ответной встрече летом 2022-го Аманда одолела Джулиану единогласным решением судей, после чего завершила карьеру. Накануне Нунес заявила, что может вернуться в UFC в этом году.