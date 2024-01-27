Тедди Атлас не считает «Канело» лучшим боксером в среднем весе

Известный тренер по боксу объяснил , почему не считаетлучшим бойцом во втором среднем весе.

«Он мог быть номером один, но у него уже 2 поражения и 2 ничьи. Конечно, всегда можно стать лучше после проигрыша. Однако в ситуации с "Канело" все не так. Тот же Бенавидес выиграл все 27 боев. Он уже крупнее и сильнее Сауля»

Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе. В последнем своем поединке он одолел единогласным решением судей Джермелла Чарло.

Всего в активе мексиканского боксера 60 выигранных поединков, 2 ничьи и 2 поражения в карьере. На профессиональном ринге «Канело» выступает с 2005 года.