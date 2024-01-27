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    Тедди Атлас не считает «Канело» лучшим боксером в среднем весе

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес Джермалл Чарло Дэвид Бенавидес
    Известный тренер по боксу Тедди Атлас объяснил, почему не считает «Канело» лучшим бойцом во втором среднем весе.

    Сауль Альварес
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    Сауль Альварес

    «Он мог быть номером один, но у него уже 2 поражения и 2 ничьи. Конечно, всегда можно стать лучше после проигрыша. Однако в ситуации с "Канело" все не так. Тот же Бенавидес выиграл все 27 боев. Он уже крупнее и сильнее Сауля»

    Сауль Альварес является абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе. В последнем своем поединке он одолел единогласным решением судей Джермелла Чарло.

    Всего в активе мексиканского боксера 60 выигранных поединков, 2 ничьи и 2 поражения в карьере. На профессиональном ринге «Канело» выступает с 2005 года.

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