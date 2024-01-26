Уиттакер выбрал фаворита в бою Дю Плесси и Адесаньи

Бывший чемпион UFC в средней весовой категориисделал прогноз на поединок с участием

«Стиль Дрикуса очень неуклюжий, но он работает. Этот парень постоянно выбрасывает оверхэнды, никогда не отсупает и регулярно меняет стойки. Дю Плесси — наглядный пример того, как подняться на вершину»

Дрикус Дю Плесси на UFC 297 победил в титульном поединке раздельным решением судей Шона Стрикленда и стал новым чемпионом промоушена в среднем дивизионе.

Его потенциальным соперником является экс-обладатель титула Исраэль Адесанья. Их бой может состояться в середине апреле на юбилейном турнире UFC 300.