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    Шакур Стивенсон: Ломаченко легко победит Камбососа

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Шакур Стивенсон Василий Ломаченко
    Звездный американский боксер-легковес Шакур Стивенсон, чемпиона мира по версии WBC, дал прогноз на поединок между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом.

    Василий Ломаченко (слева)
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    Василий Ломаченко (слева)

    «Я думаю, что Ломаченко легко победит его. Камбосос просто не на том уровне. Этого парня нельзя считать высококлассным боксером»

    Поединок Ломаченко и Камбососа в легком весе состоится 12 мая. На кону их встречи будет стоять вакантный титул по версии IBF. Василий подходит к этому бою после поражения от Девина Хэйни по очкам.

    Камбосос ранее выиграл раздельным решением судей у Макси Хьюза. Джордж бывший чемпиона мира в легком весе по трем линиям. На его счету 21 победа и 2 поражения в карьере.

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