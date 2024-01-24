Шакур Стивенсон: Ломаченко легко победит Камбососа

Василий Ломаченко (слева) Фото: globallookpress.com
«Я думаю, что Ломаченко легко победит его. Камбосос просто не на том уровне. Этого парня нельзя считать высококлассным боксером»
Поединок Ломаченко и Камбососа в легком весе состоится 12 мая. На кону их встречи будет стоять вакантный титул по версии IBF. Василий подходит к этому бою после поражения от Девина Хэйни по очкам.
Камбосос ранее выиграл раздельным решением судей у Макси Хьюза. Джордж бывший чемпиона мира в легком весе по трем линиям. На его счету 21 победа и 2 поражения в карьере.