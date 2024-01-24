Шакур Стивенсон: Ломаченко легко победит Камбососа

Звездный американский боксер-легковес, чемпиона мира по версии WBC, дал прогноз на поединок между

«Я думаю, что Ломаченко легко победит его. Камбосос просто не на том уровне. Этого парня нельзя считать высококлассным боксером»

Поединок Ломаченко и Камбососа в легком весе состоится 12 мая. На кону их встречи будет стоять вакантный титул по версии IBF. Василий подходит к этому бою после поражения от Девина Хэйни по очкам.

Камбосос ранее выиграл раздельным решением судей у Макси Хьюза. Джордж бывший чемпиона мира в легком весе по трем линиям. На его счету 21 победа и 2 поражения в карьере.