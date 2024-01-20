Яир Родригес: После победы над Ортегой я намерен драться за титул

Экс-обладатель временного пояса UFC в полулегком весе рассчитывает получить титульный поединок в случае победы в реванше над

«Моя задача подготовиться к лучшей версии Ортеги. В случае удачного исхода я должен буду подняться на вершину рейтинга. После победы над Брайаном намерен подраться за титул»

Реванш Родригеса и Ортеги состоится 24 февраля на турнире в Мексике. Их первый поединок проходил в июле 2022-го. Тогда Брайан получил травму плеча в первом раунде и потерпел поражение техническим нокаутом.

Для Ортеги грядущий бой с Родригесом станет первым за полтора года. Американец сейчас занимает третью строчку в рейтинге полулегковесов UFC, Яир располагается на одну позицию выше.