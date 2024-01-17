О’Мэлли о Гарбрандте: Зря он согласился на бой с Фигередо

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе считает , чтозря согласился на поединок против

«Такое решение в очередной подтверждает, что он очень глуп. Зря Гарбрандт согласился на бой с Фигередо. Ментально Коди до сих пор на высоте. Но Дейвисон сложный оппонент. Я видел, как он молниеносно реагирует на удары противника»

Поединок Фигередо и Гарбрандта состоится на турнире UFC 300. Дейвисон после победы по очкам над Робом Фонтом поднялся на восьмую позицию в рейтинге легчайшего веса.

Гарбрандт ранее был чемпионом в этом дивизионе, но сейчас он находится за пределами топ-15. К бою с Фигередо Коди подходит после победы нокаутом над Брайаном Келлехером в первом раунде.