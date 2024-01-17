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    О’Мэлли о Гарбрандте: Зря он согласился на бой с Фигередо

    Бокс/ММА ММА UFC Дейвесон Фигередо Шон О'Мэлли
    Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли считает, что Коди Гарбрандт зря согласился на поединок против Дейвисона Фигередо.

    Коди Гарбрандт
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    Коди Гарбрандт

    «Такое решение в очередной подтверждает, что он очень глуп. Зря Гарбрандт согласился на бой с Фигередо. Ментально Коди до сих пор на высоте. Но Дейвисон сложный оппонент. Я видел, как он молниеносно реагирует на удары противника»

    Поединок Фигередо и Гарбрандта состоится на турнире UFC 300. Дейвисон после победы по очкам над Робом Фонтом поднялся на восьмую позицию в рейтинге легчайшего веса.

    Гарбрандт ранее был чемпионом в этом дивизионе, но сейчас он находится за пределами топ-15. К бою с Фигередо Коди подходит после победы нокаутом над Брайаном Келлехером в первом раунде.

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