Пол Крейг проведет следующий бой против Кайо Борральо

Бывший представитель топ-10 полутяжелого дивизиона UFC, ныне выступающий в среднем весе, проведет свой следующий поединок против

Промоушен намерен организовать их встречу в мае на одном из турниров в Бразилии. Крейг в предыдущем бою досрочно проиграл Брендану Аллену. Шотландец сейчас занимает 12-ю позицию в рейтинге дивизиона до 83,9 кг.

Борральо на данный момент идет 15-м в ростере средневесов. Бразилец ранее выиграл в UFC все 5 поединков. 4 ноября прошлого года он одолел единогласным решением судей Абусупьяна Магомедова.

Всего в активе Кайо Борральо 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. В UFC он дебютировал в апреле 2022 года.