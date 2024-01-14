Джамал Хилл считает Магомеда Анкалаева легким соперником

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе, нынешний первый номер рейтинга, в своих соцсетях сообщил, что легко сможет победить российского бойца

«Я не вижу в нем ничего особенного. Поединок с Магомедом Анкалаевым — это легкие деньги для меня, но не более»

Хилл в последний раз выступал в январе прошлого года. Тогда он завоевал вакантный титул в полутяжелом весе, одолев единогласным решением судей бразильского ветерана Гловера Тейшейру.

Далее Джамал получил травму и принял решение отказаться от пояса. Всего в активе американского бойца 12 побед и одно поражение в ММА. Сейчас Хилл идет в UFC на серии из четырех выигрышей кряду.