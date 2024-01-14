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    Джамал Хилл считает Магомеда Анкалаева легким соперником

    Бокс/ММА ММА UFC Джамал Хилл Сборная России Магомед Анкалаев
    Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл, нынешний первый номер рейтинга, в своих соцсетях сообщил, что легко сможет победить российского бойца Магомеда Анкалаева.

    Джамал Хилл
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    Джамал Хилл

    «Я не вижу в нем ничего особенного. Поединок с Магомедом Анкалаевым — это легкие деньги для меня, но не более»

    Хилл в последний раз выступал в январе прошлого года. Тогда он завоевал вакантный титул в полутяжелом весе, одолев единогласным решением судей бразильского ветерана Гловера Тейшейру.

    Далее Джамал получил травму и принял решение отказаться от пояса. Всего в активе американского бойца 12 побед и одно поражение в ММА. Сейчас Хилл идет в UFC на серии из четырех выигрышей кряду.

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