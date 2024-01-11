Ракич рассказал, за счет чего Анкалаев победит Уокера

Пятый номер рейтинга полутяжелого дивизиона UFC объяснил , почему склоняется к победев противостоянии с

«Анкалаев в своих боях принимает более разумные решения, чем Уокер. За Джонни всегда интересно наблюдать, но как дело доходит до борьбы, у него начинаются проблемы. У Магомеда гораздо больше инструментов для победы в этом поединке. Он более универсальный боец»

Реванш Уокера и Анкалаева возглавит кард первого турнира UFC в 2024 году 14 января. Их предыдущий бой, проходивший в октябре, был признан несостоявшимся.

Магомед сейчас занимает третью строчку в рейтинге тяжеловесов. У россиянина 9 побед и одна ничья в предыдущих десяти боях. В UFC Анкалаев проигрывал только в дебюте Полу Крейгу в 2018-м.