Джамейн Ортис пообещал отобрать титул WBO у Теофимо Лопеса

Профессиональный боксер, бывший соперник уверен в победе надв предстоящем поединке за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе.

«Раньше я не видел смысла подыматься в весе. Но это будет самый важный поединок в моей карьере. Я готов отобрать пояс у Теофимо Лопеса и стать чемпионом мира»

Титульный бой в дивизионе до 63,5 кг за пояс по версии WBO между Лопесом и Ортисом состоится 8 февраля. Ранее Джамейн одолел по очкам Антонио Морана.

Всего у Ортиса 17 побед и одно поражение в карьере, полученное единогласным решением судей в поединке с Василием Ломаченко.

Лопес в предыдущем бою оказался сильнее Джоша Тейлора, победив его по очкам. В активе Теофимо 19 выигранных боев. Как и Ортис, нынешний чемпион только один раз уступал в карьере.