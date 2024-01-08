Джамейн Ортис пообещал отобрать титул WBO у Теофимо Лопеса

Теофимо Лопес Фото: globallookpress.com
«Раньше я не видел смысла подыматься в весе. Но это будет самый важный поединок в моей карьере. Я готов отобрать пояс у Теофимо Лопеса и стать чемпионом мира»
Титульный бой в дивизионе до 63,5 кг за пояс по версии WBO между Лопесом и Ортисом состоится 8 февраля. Ранее Джамейн одолел по очкам Антонио Морана.
Всего у Ортиса 17 побед и одно поражение в карьере, полученное единогласным решением судей в поединке с Василием Ломаченко.
Лопес в предыдущем бою оказался сильнее Джоша Тейлора, победив его по очкам. В активе Теофимо 19 выигранных боев. Как и Ортис, нынешний чемпион только один раз уступал в карьере.