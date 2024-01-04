Тренер Джошуа: Нганну очень легкий соперник для Энтони

, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжелом весе поразмышлял о шансахв поединке с «Эй-Джеем»

«Нганну очень легкий соперник для Энтони. Такие бои даже нельзя санкционировать. Встреча Фрэнсиса и Фьюри не должна была состояться. Это просто неуважение к боксу»

Накануне промоутеры сообщили о переговорах между командами Нганну и Джошуа о поединке в марте на турнире в Саудовской Аравии.

Фрэнсис ранее провел на ринге только один бой, в котором проиграл Тайсону Фьюри раздельным решением. В активе Энтони Джошуа 30 поединков по правилам бокса. На его счету 27 побед и 3 поражения.