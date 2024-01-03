Стерлинг: Я способен финишировать Каттара в первом раунде

Алджамейн Стерлинг Фото: globallookpress.com
«Я способен финишировать Каттара уже в первом раунде. Но мне не хочется форсировать события. Как и Фигередо, я хочу провести разведку и почувствовать силу удара соперника, а дальше уже буду действовать по обстоятельствам»
Стерлинг в предыдущем бою проиграл нокаутом во втором раунде Шону О’Мэлли и потерял чемпионский пояс в легчайшем весе. На UFC 300 Алджамейн проведет первый поединок в полулегком дивизионе с Кэлвином Каттаром.
Соперник Стерлинга является седьмым номером в ростере категории до 66 кг. В последнем своем поединке Каттар потерпел досрочное поражение от Арнольда Аллена.