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    Стерлинг: Я способен финишировать Каттара в первом раунде

    Бокс/ММА ММА UFC Дейвесон Фигередо Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг
    Экс-чемпион UFC в дивизионе до 61кг Алджамейн Стерлинг поделился мыслями о своем дебюте в полулегкой весовой категории против Кэлвина Каттара.

    Алджамейн Стерлинг
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    Алджамейн Стерлинг

    «Я способен финишировать Каттара уже в первом раунде. Но мне не хочется форсировать события. Как и Фигередо, я хочу провести разведку и почувствовать силу удара соперника, а дальше уже буду действовать по обстоятельствам»

    Стерлинг в предыдущем бою проиграл нокаутом во втором раунде Шону О’Мэлли и потерял чемпионский пояс в легчайшем весе. На UFC 300 Алджамейн проведет первый поединок в полулегком дивизионе с Кэлвином Каттаром.

    Соперник Стерлинга является седьмым номером в ростере категории до 66 кг. В последнем своем поединке Каттар потерпел досрочное поражение от Арнольда Аллена.

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