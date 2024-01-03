Пантожа: Я чуть не потерял сознание в бою с Ройвалом

Действующий чемпион UFC в наилегчайшем весе рассказал , насколько трудным получился его последний поединок против

«Со мной никогда не случалось ничего подобного. Я чуть не потерял сознание в бою с Ройвалом, когда пытался финишировать его. Тогда я был у него за спиной и просто не мог позволить ему выбраться»

Титульный поединок Пантожи против Ройвала проходил на турнире UFC 296. Бой продлился все 5 раундов и закончился победой Александре единогласным решением судей.

Для бразильца это была первая удачная защита титула. Всего в активе Пантожи 27 выигранных поединков и 5 поражений в смешанных единоборствах.