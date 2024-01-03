Гэрри хочет подраться с Ковингтоном в случае победы над Нилом

Восходящая звезда полусреднего дивизиона UFCхочет подраться св случае удачного исхода поединка с

Ранее «Хаос» сам бросил ирландцу вызов и негативно высказался о его жене в соцсетях. Гэрри намерен отомстить Ковингтону, а также видит его самым удобным соперником для попадания в топ-5.

Гэрри является десятым номером рейтинга UFC в полусреднем дивизионе. Ранее он одолел единогласным решением судей Нила Мэгни. Его следующий поединок против Джеффа Нила состоится 9 марта.

Ковингтон в декабре прошлого года проиграл в титульном бою по очкам Леону Эдвардсу. Американец после того поражения опустился с третьей на пятую строчку в рейтинге дивизиона до 77,1 кг.