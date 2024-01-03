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    Гэрри хочет подраться с Ковингтоном в случае победы над Нилом

    Бокс/ММА ММА UFC Колби Ковингтон Леон Эдвардс
    Восходящая звезда полусреднего дивизиона UFC Иэн Гэрри хочет подраться с Колби Ковингтоном в случае удачного исхода поединка с Джеффом Нилом.

    Колби Ковингтон
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    Колби Ковингтон

    Ранее «Хаос» сам бросил ирландцу вызов и негативно высказался о его жене в соцсетях. Гэрри намерен отомстить Ковингтону, а также видит его самым удобным соперником для попадания в топ-5.

    Гэрри является десятым номером рейтинга UFC в полусреднем дивизионе. Ранее он одолел единогласным решением судей Нила Мэгни. Его следующий поединок против Джеффа Нила состоится 9 марта.

    Ковингтон в декабре прошлого года проиграл в титульном бою по очкам Леону Эдвардсу. Американец после того поражения опустился с третьей на пятую строчку в рейтинге дивизиона до 77,1 кг.

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