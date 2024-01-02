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    Белал Мухаммад: Звездная карьера Ковингтона уже закончена

    Бокс/ММА ММА UFC Леон Эдвардс Колби Ковингтон
    Следующий претендент на титул в полусреднем весе Белал Мухаммад поделился мнением о перспективах бывшего временного чемпиона в их дивизионе Колби Ковингтона.

    Колби Ковингтон
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    Колби Ковингтон

    «Колби в бою с Леоном был ужасен. Он бил, как простой любитель. Думаю, на этом его звездная карьера закончена. Ковингтон выбрал следующим соперником Томпсона, который тоже проиграл. Он надеется его победить и получить еще один шанс»

    Ковингтон на UFC 296 уступил единогласным решением судей Леону Эдвардсу в титульном поединке в полусреднем весе. После поражения Колби упал в рейтинге с третьей на пятую позицию.

    Мухаммад сейчас идет вторым в ростере и является следующим претендентом на титул. Его бой против Эдвардса состоится на турнире UFC 300.

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