Чжан о Дюбуа: Ему рано драться со мной, я легко побью его

Временный чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO не видит смысла в поединке с бывшим претендентом на 3 пояса

«У него есть потенциал. Возможно, если он одержит еще 1-2 убедительные победы, то мы встретимся в ринге. Но сейчас Дюбуа рано драться со мной. Я легко побью его нынешнюю версию»

Дюбуа в последнем своем поединке на турнире в Саудовской Аравии в декабре одолел техническим нокаутом в десятом раунде Джарелла Миллера.

Даниэль — бывший временный чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA. Всего в активе британского боксера 20 выигранных поединков и 2 поражения на профессиональном ринге.