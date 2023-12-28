UFC планирует провести в бой Пимблетта и Фреволы в Англии

UFC планирует организовать в следующем году на одном из турниров в Англии поединок с участием восходящей звезды легкого дивизионапротив

Британец в своем последнем бою одолел единогласным решением судей бывшего временного чемпиона в весе до 70,3 кг Тони Фергюсона. Сейчас он идет в UFC на серии из пяти выигрышей кряду.

Фревола еще недавно занимал 14-ю строчку в рейтинге легковесов, но покинул топ-15 после поражения нокаутом в первом раунде от французского бойца Бенуа Сен-Дини.

После того поединка Мэт дважды бросал вызов Пимблетту. Известно, что американец дал согласие драться с Пэдди в Англии.