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    UFC планирует провести в бой Пимблетта и Фреволы в Англии

    Бокс/ММА ММА UFC Тони Фергюсон
    UFC планирует организовать в следующем году на одном из турниров в Англии поединок с участием восходящей звезды легкого дивизиона Пэдди Пимблетта против Мэта Фреволы.

    Пэдди Пимблетт
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    Пэдди Пимблетт

    Британец в своем последнем бою одолел единогласным решением судей бывшего временного чемпиона в весе до 70,3 кг Тони Фергюсона. Сейчас он идет в UFC на серии из пяти выигрышей кряду.

    Фревола еще недавно занимал 14-ю строчку в рейтинге легковесов, но покинул топ-15 после поражения нокаутом в первом раунде от французского бойца Бенуа Сен-Дини.

    После того поединка Мэт дважды бросал вызов Пимблетту. Известно, что американец дал согласие драться с Пэдди в Англии.

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