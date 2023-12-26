Джошуа назвал Усика фаворитом против Фьюри

назвал своего бывшего соперникафаворитом в поединке за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе против

«Усик феноменальный боец. Его окружает команда настоящих профессионалов. Из наших двух поединков Александр приобрел бесценный опыт. Его мастерство — это высший класс»

Усик ранее провел 2 поединка против Джошуа и в обоих из них выиграл по очкам. В предыдущем бою украинец одолел техническим нокаутом Даниэля Дюбуа.

Сейчас Александр является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO, IBF и WBA Super. На его счету 21 выигранный поединок и ни единого поражения на ринге.