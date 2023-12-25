Коди Гарбрандт отказался от реванша с Домиником Крузом

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе отказался проводить реванш с нынешним десятым номером рейтинга

«Меня не интересует этот поединок. Что мне еще нужно сделать с этим парнем? Нокаутировать его? Превзойти мое предыдущее выступление против Круза задача не из легких»

Гарбрандт в последнем поединке на турнире UFC 296 нокаутировал в первом раунде Брайана Келлехера. После того боя американец заявил, что хочет подраться против Дейвисона Фигередо в апреле.

Сейчас Коди идет на серии из двух выигранных поединков кряду. На счету бывшего чемпиона легчайшего веса 14 побед и 5 поражений в смешанных единоборствах.