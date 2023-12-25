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    Коди Гарбрандт отказался от реванша с Домиником Крузом

    Бокс/ММА ММА UFC Дейвесон Фигередо
    Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт отказался проводить реванш с нынешним десятым номером рейтинга Домиником Крузом.

    Коди Гарбрандт
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    Коди Гарбрандт

    «Меня не интересует этот поединок. Что мне еще нужно сделать с этим парнем? Нокаутировать его? Превзойти мое предыдущее выступление против Круза задача не из легких»

    Гарбрандт в последнем поединке на турнире UFC 296 нокаутировал в первом раунде Брайана Келлехера. После того боя американец заявил, что хочет подраться против Дейвисона Фигередо в апреле.

    Сейчас Коди идет на серии из двух выигранных поединков кряду. На счету бывшего чемпиона легчайшего веса 14 побед и 5 поражений в смешанных единоборствах.

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